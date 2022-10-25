مقتل 4 فلسطينيين وإصابة 19 بعملية إسرائيلية في الضفة الغربية

قتل أربعة فلسطينيين وأصيب 19 آخرين في عملية عسكرية للجيش الإسرائيلي استهدفت وسط مدينة نابلس وإحدى قرى رام الله في الضفة الغربية، حسب ما أفادت وزارة الصحة الفلسطينية.

وقالت الوزارة في بيانين مقتضبين منفصلين إن ثلاثة فلسطينيين قتلوا وأصيب 19 آخرين ثلاثة منهم في حالة الخطر في مدينة نابلس، فيما قتل فلسطيني آخر برصاص الجيش الاسرائيلي في قرية النبي صالح القريبة من رام الله.

ولم تعلن الوزارة أسماء القتلى في مدينة نابلس، في حين أن الجيش الاسرائيلي لا زال يحاصر عدة أماكن في المدينة حيث تُسمع انفجارات بين الحين والآخر.

ووصفت الرئاسة الفلسطينية العملية العسكرية الاسرائيلية في نابلس بأنها "جريمة حرب".

ولم يعقّب الجيش الاسرائيلي بشكل فوري على هذه التطورات.