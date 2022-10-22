فقدان طائرة على متنها 5 ألمان في كوستاريكا

أعلنت السلطات في كوستاريكا فقدان طائرة تقل خمسة ركاب ألمان قبالة سواحلها.

وقالت وزارة الأمن العام في كوستاريكا على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" إن الاتصال بالطائرة انقطع حوالي الساعة 6 مساء أمس الجمعة (بالتوقيت المحلي).

وبحسب مقطع فيديو لوزير الأمن العام خورخي توريس، هناك خمسة ألمان على متن الطائرة .

ووفقا للبيانات، كانت الطائرة في طريقها من المكسيك إلى مدينة بويرتو ليمون الكوستاريكية المطلة على الساحل الكاريبي. وبدأت عمليات البحث مع دول الجوار.

وبحسب بيانات صحيفة "بيلد" الألمانية، أقلعت طائرة صغيرة خاصة على متنها خمسة ألمان من المكسيك أمس الجمعة متوجهة إلى مقاطعة ليمون بكوستاريكا، إلا أن الاتصال اللاسلكي بين الطائرة ومطار بارا دي باريسمينا في كوستاريكا انقطع فجأة في حوالي الساعة 6 مساء أمس (السبت 2 صباحا بتوقيت ألمانيا).