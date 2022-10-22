مقتل فلسطيني وإصابة 3 خلال اقتحام قوات إسرائيلية لجنين

قُتل شاب فلسطيني، وأصيب ثلاثة آخرون، خلال اقتحام القوات الإسرائيلية مدينة جنين شمالي الضفة الغربية،بحسب ما ذكرته وزارة الصحة الفلسطينية، أمس.

وقالت الوزارة إن الشاب الفلسطيني قُتل بعد إصابته برصاص القوات الإسرائيلية في الرقبة، بالإضافة إلى إصابة ثلاثة فلسطينيين آخرين بالرصاص الحي في الأطراف، وفقاً لوكالة الصحافة الفلسطينية (صفا).

وقالت الوكالة إن فلسطينيين اشتبكوا مع القوات الإسرائيلية التي اقتحمت جنين، في أكثر من نقطة اشتباك. واقتحمت القوات الإسرائيلية وسط مدينة جنين، ودهمت مباني عدة، ونشرت قناصتها على أسطحها، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، أطلقت خلالها القوات الإسرائيلية الرصاص الحي.

وذكرت الوكالة أن القوات الإسرائيلية اعتقلت أيضاً شاباً فلسطينياً بعد اقتحام منزله في جنين.

من جهته، ذكر الجيش أن أشخاصاً عدة «ألقوا عبوات ناسفة، وأطلقوا أعيرة نارية على قوات الأمن التي ردت بالذخيرة الحية، ووقعت إصابات».