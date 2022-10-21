أوكرانيا: يجب أن تختفي اللغة الروسية تمامًا من البلاد

قال أمين مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني، أوليكسي دانيلوف، على الهواء في البرنامج الحواري الأوكراني، إن اللغة الروسية يجب أن تختفي تمامًا من البلاد.

ووفقاً لموقع "فيستي" الروسي، قال دانيلوف: "يجب أن تختفي اللغة الروسية تمامًا من أراضينا كعنصر من عناصر الدعاية المعادية وغسيل الأدمغة لشعبنا".

وذكر أن الحديث حول الحاجة إلى تحقيق تفاهم متبادل مع السكان الناطقين بالروسية في أوكرانيا يمثل خطورة كبيرة على الدولة.

في الوقت نفسه، يعتبر دانيلوف أن المعرفة الإلزامية للغة الإنجليزية، بالإضافة إلى اللغة الأوكرانية، اتجاه صحيح.

وأضاف "لسنا بحاجة إلى أي شيء منهم. دعهم يبتعدون عنا، دعهم يذهبون الى مستنقعاتهم وينقبون بلغتهم الروسية".

وأعرب دانيلوف عن أسفه للعدد الكبير من "الخبراء السياسيين" الذين يظهرون بانتظام على شاشات التلفزيون الأوكراني مستخدمين اللغة الروسية كلغتهم الأساسية.

في المقابل، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق إن مسألة إلغاء اللغة الأوكرانية في الاتحاد الروسي غير قانونية في حد ذاتها.