وزير الدفاع الأميركي يحضّ على "إبقاء" التواصل مع موسكو

شدد وزير الدفاع الاميركي لويد اوستن، اليوم الجمعة، على "أهمية ابقاء قنوات التواصل" في ظلّ الحرب في أوكرانيا، خلال مكالمة هاتفية مع نظيره الروسي سيرغي شويغو، وفق ما افادت وزارة الدفاع الأميركية.

ولم يكشف البنتاغون تفاصيل إضافية عن المكالمة الهاتفية، لكن وزارة الدفاع الروسية أوضحت في وقت سابق أن الرجلين ناقشا "قضايا راهنة عدة تتصل بالأمن الدولي، بينها الوضع في أوكرانيا".

كما تحدث لويد أوستن إلى وزير الدفاع الأوكراني أولكسي ريزنيكوف وأكد له "التزام الولايات المتحدة الثابت بدعم قدرة أوكرانيا على التصدي للعدوان الروسي".

وشدد كذلك على "دعم الأسرة الدولية" لأوكرانيا ولا سيما لـ"قدرتها على الدفاع عن نفسها مستقبلا".

وتعود آخر مكالمة بين أوستن وشويغو إلى 13 مايو، قبل بضعة أيام من مكالمة هاتفية بين رئيس هيئة الأركان الروسية فاليري غيراسيموف ونظيره الأميركي مارك ميلي في 19 مايو.