تراس تعلن استقالتها من رئاسة الحكومة البريطانية

بعد ستة أسابيع فقط على توليها رئاسة الحكومة، أعلنت ليز تراس استقالتها وإجراء انتخابات الأسبوع المقبل لاختيار خلف لها، بعد مواجهتها النكسة تلو الأخرى وصولاً إلى استقالة وزيرة الداخلية والجلسة الصاخبة الأخيرة في البرلمان.

وفور استقالتها، دعا زعيم المعارضة البريطانية العمالي كير ستارمر إلى إجراء انتخابات عامة «الآن».

وقالت تراس أمام مقر رئاسة الحكومة في لندن «في ظل الوضع الحالي لا يمكنني إتمام المهمة التي انتخبني حزب المحافظين للقيام بها».

وأضافت «لذلك تحدثت إلى الملك تشارلز الثالث لإبلاغه باستقالتي من رئاسة حزب المحافظين»، موضحة أن عملية اختيار النواب لخلف لها «ستستكمل خلال الأسبوع المقبل».

وقالت تراس إنها ستبقى في منصبها لحين اختيار خليفة لها عبر انتخابات قيادة الحزب التي سوف تُجرى خلال الأسبوع المقبل.

ونقلت وكالة «بي ايه ميديا» البريطانية عن تراس القول أمس: «هذا الصباح التقيت برئيس لجنة 1922 سير جراهام برادي».

وأضافت، اتفقنا على إجراء انتخابات لقيادة الحزب خلال الأسبوع المقبل.

وأوضحت «هذا سوف يضمن أننا سنستمر في مسار تطبيق خطتنا النقدية والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والأمن القومي».

وقالت «سوف أبقى كرئيسة للوزراء لحين اختيار من سيخلفني».

وكانت تراس اعترفت أمس، بأنها واجهت «يوماً صعباً» الأربعاء، لكنّها شددت على وجوب أن تركّز الحكومة جهودها على أولوياتها. وقال متحدث باسمها إنها تريد من الحكومة التركيز بنسبة أكبر على إنجاز الأولويات وبنسبة أقل على السياسة.

وبعد ستة أسابيع فقط على توليها رئاسة الحكومة واجهت تراس ضغوطاً للاستقالة، بعدما اضطرت لإلغاء خطة خفض الضرائب الكارثية التي تسببت بإضراب في الأسواق في خضم أزمة غلاء معيشة حادة.

من شأن استقالتها أن تفتح المجال أمام تنافس داخل حزب المحافظين يمكن اختصاره في حال توافق نواب الحزب على بديل لها.

وجاءت الدعوات الجديدة إلى تنحي تراس بعدما استقالت وزيرة الداخلية سويلا برايفرمان.

وكان وزير المالية كواسي كوارتينغ المقرب من تراس قد أقيل على خلفية خطة خفض الضرائب، واستبدل بجيريمي هانت الذي سارع إلى إلغاء الخطة بشكل شبه كامل.

وواجهت تراس انتقادات لعدم تنحيها، بعدما حمّلت كوارتينغ مسؤولية خطة الموازنة الملغاة التي تسببت باضطراب في الأسواق.

وكتبت برايفرمان «الادعاء بعدم ارتكاب أخطاء والاستمرار وكأن أحداً لا يرى أننا ارتكبناها على أمل أن تستقيم الأمور بسحر ساحر، لا ينم عن جدية في العمل السياسي».

ودافعت تراس عن نفسها في مواجهة دعوات للاستقالة من المعارضة بعدما اضطرت للتراجع عن برنامجها الاقتصادي.

وقالت بنبرة تحدٍ «أنا محاربة ولست شخصاً ينسحب».

وتساءل زعيم المعارضة العمالية كير ستارمر «ما فائدة رئيسة وزراء لا تصمد وعودها أسبوعاً؟» معدداً كل الإجراءات التي اضطرت تراس للتراجع عنها بضغط من الأسواق ومعسكرها.

ولاحقاً سادت الفوضى في البرلمان بعدما طرحت المعارضة مناقشة قرار مثير للجدل اتّخذته تراس بشأن استئناف التصديع، أي استخراج الغاز الصخري.

وقال نواب في حزب العمال إن صقور الحزب المحافظ أجبروا نوابا محافظين على التصويت ضد المقترح العمالي.

ومن المقرر أن يوجه ستارمر خطاباً خلال المؤتمر السنوي لاتحاد نقابات العمال.

وبعيد إعلان استقالة تراس، عبر الرئيس الفرنسي إيمانيول ماكرون عن أمله في أن تستعيد بريطانيا استقرارها «بسرعة».

وفي موسكو رأت وزارة الخارجية الروسية أن بريطانيا «لم تشهد مثل هذا العار من رئيس وزراء».