كوريا الجنوبية: إطلاق بيونغ يانغ قذائف على المناطق العازلة يقوّض السلام

أكدت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية أن إطلاق كوريا الشمالية قذائف مدفعية على المناطق العازلة الشرقية والغربية يعد انتهاكاً واضحاً لاتفاق 19 سبتمبر العسكري.

وحثت الهيئة - في بيان أوردته وكالة يونهاب للأنباء - بيونغ يانغ على وقف أعمالها فوراً، محذرة من أن تلك الاستفزازات المستمرة من شأنها أن تقوض السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية والمجتمع الدولي.

وكانت كوريا الشمالية قد أطلقت قذائف مدفعية على منطقة عازلة مع كوريا الجنوبية، مصممة للحد من التوترات في شبه الجزيرة الكورية.

ودان متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية الاستفزاز الأخير لكوريا الشمالية، وقال فيدانت باتيل النائب الأول للمتحدث باسم الوزارة، في إحاطة صحافية: «نحن على علم بهذه التقارير، وندعو كوريا الشمالية إلى وقف جميع الأعمال الاستفزازية». ويأتي الحادث الأخير بعد أربعة أيام من إطلاق كوريا الشمالية مئات القذائف المدفعية على المناطق العسكرية العازلة الجمعة الماضية.