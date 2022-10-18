العراق من أكثر البلدان تأثراً بتغير المناخ

دعت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) وبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في بيان أمس، إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة الأسباب الجذرية لأزمة الغذاء العالمية، حيث يواصل العالم مواجهة تحديات بلا حدود، بما في ذلك العراق.



وقال ممثل برنامج الأغذية العالمي في العراق، علي رضا قريشي: «لايزال العراق من أكثر البلدان تأثراً على مستوى العالم بالآثار الضارة لتغير المناخ. ما لم يتم تنفيذ التخفيف والتكيف قد لا يكون المستقبل واعداً للمزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة والفئات الهشة في العراق».



وجاء في البيان أن التنمية الزراعية من ثم «أمر بالغ الأهمية للسماح للعراق بتحقيق رؤيته لاقتصاد أكثر تنوعاً، بالإضافة إلى توفير فرص العمل وتعزيز مشاركة القطاع الخاص».

