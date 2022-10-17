تحطم طائرة عسكرية في منطقة سكنية بروسيا

تحطّمت طائرة عسكرية روسية في منطقة سكنية بمدينة ييسك على سواحل بحر آزوف قرب أوكرانيا، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع الروسية.

وقالت الوزارة في بيان: "سقطت طائرة سوخوي 34 في ساحة منطقة سكنية، واشتعلت النيران في وقود الطائرة".

وأظهرت صور على الشبكات الاجتماعية التقطها شهود عيان، حريقاً هائلاً في مبنى سكني، فيما ذكرت وسائل إعلام روسية أن الطيار تمكن من القفز بمظلة قبيل سقوط الطائرة.

وقالت "روسيا اليوم" إن سكان المبنى المنكوب المكون من 9 طوابق سيحصلون على كل الدعم اللازم، مؤكدة نقل سكان البناية إلى مرافق إقامة مؤقتة، وذكرت خدمات الطوارئ أن الحادث أدى إلى تضرر 15 شقة، واشتعلت النيران في الطوابق الخمسة الأوائل من المبنى.

وقال الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أصدر تعليمات لرئيس مقاطعة كراسنودار، ووزير حالات الطوارئ، ووزير الصحة بالتوجه إلى موقع الحادث، فيما بدأت السلطات الروسية التحقيقات للوقوف على أسباب تحطم الطائرة.