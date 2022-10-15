الهند تطلق بنجاح صاروخا بالستيا من غواصة نووية

أعلنت الهند أنها اختبرت بنجاح صاروخا بالستيا أطلق من أول غواصة صُنعت محليًا وتعمل بالطاقة النووية، كما أعلنت وزارة الدفاع الهندية.

ويجعل اختبار "قدرة الردع النووي" هذا الهند واحدة من ست دول - إلى جانب الولايات المتحدة وبريطانيا وروسيا وفرنسا والصين - مزودة بقدرات نووية ضاربة ولشن هجمات مضادة برا وبحرا وجوا.

من جهة أخرى، يؤكد اختبار صاروخ بالستي أطلق من غواصة "صنعت في الهند" على تقدم هذا البلد على طريق إنتاج معداته العسكرية الخاصة.

وقالت وزارة الدفاع في بيان إن عملية الإطلاق "مهمة لإثبات كفاءة الطاقم والتحقق من حسن تشغيل" برنامج الغواصة النووية القاذفة للصواريخ البالستية الذي يشكل "عنصرا أساسيا في قدرة الردع النووي الهندية".

وأكد نجاح "كل المعايير التشغيلية والتقنية لنظام التسليح" الذي أطلق من الغواصة "آي إن إس أريهانت" في خليج البنغال.