سيؤول: رصد طائرات حربية تابعة لكوريا الشمالية قرب الحدود بين الكوريتين

قالت هيئة الأركان العسكرية المشتركة في كوريا الجنوبية، أنه جرى مساء اليوم الخميس (صباح الجمعة بالتوقيت المحلي) رصد مجموعة تضم نحو عشر طائرات حربية كورية شمالية تحلق جنوب خط استطلاع خاص حددته سيؤول.

وأضافت هيئة الاركان أنه جرى رصد الطائرات الكورية الشمالية تحلق على بعد نحو 25كيلومترا شمال خط الترسيم العسكري في المنطقة الوسطي، على بعد نحو 12كيلومترا شمال خط التحديد الشمالي، وهو خط فعلي للحدود بين الكوريتين في البحر الأصفر، بحسب ما أوردته وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.

وأوضحت الهيئة أنها دفعت بطائرات عسكرية، بينها مقاتلات إف-35آيه، رداً على ذلك.

كما تم رصد الطائرات قرب الحدود بين الكوريتين في الجزء الشرق لشبه الجزيرة الكورية.

وهذه هي المرة الثانية خلال أسبوع التي تدفع فيها كوريا الشمالية بطائرات حربية للتحليق قرب الحدود بين الكوريتين.

ويأتي ذلك عقب قيام كوريا الشمالية بإجراء سلسلة من التجارب الصاروخية على مدار الأسبوعين الماضيين.