بايدن: "أعتقد أنّ بإمكاني هزيمة ترامب مجدّداً"

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن أنّه لم يقرّر بعد ما إذا كان سيخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة في 2024 للفوز بولاية ثانية، لكنه أكد في الوقت نفسه اقتناعه بأنّه قادر على إلحاق الهزيمة بسلفه دونالد ترامب مجدّداً.

وقال بايدن في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية: "أعتقد أنّ بإمكاني إلحاق الهزيمة بدونالد ترامب مجدّداً".

وكان الرئيس الديموقراطي البالغ من العمر 79 عاماً يرد على سؤال عما إذا كان سيعلن عن ترشحه لولاية ثانية بعد انتخابات منتصف الولاية في نوفمبر، وما إذا كان ترامب سيشكل عاملا في قراره.