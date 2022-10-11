لبنان يعلن حصوله على كامل حقوقه في اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل

أعلن لبنان أنه حصل على كامل حقوقه في المقترح الذي تمّت صياغته بوساطة أميركية لترسيم حدوده البحرية مع إسرائيل، وفق ما جاء على لسان نائب رئيس مجلس النواب إلياس أبو صعب.

وقال أبو صعب المكلّف من رئيس الجمهورية ميشال عون متابعة الملف: "اليوم وصلنا لحل يرضي الطرفين. لبنان حصل على كامل حقوقه وأُخذت جميع ملاحظاته بعين الاعتبار"، ما يعزز الآمال بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق يسهّل عمليات التنقيب عن الموارد في المنطقة الحدودية الغنية بالغاز.

من جانبها، قالت الرئاسة اللبنانية في بيان إنها "تعتبر الصيغة النهائية لهذا العرض، مرضية للبنان لا سيما وأنها تلبي المطالب اللبنانية. وترى الرئاسة أن الصيغة النهائية حافظت على حقوق لبنان في ثروته الطبيعية، ونأمل أن يتم الإعلان عن الاتفاق حول الترسيم في أقرب وقت ممكن".

في المقابل، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل ولبنان توصلا إلى اتفاق تاريخي بخصوص ترسيم الحدود البحرية.

وأضاف: "هذا اتفاق تاريخي سيعزز أمن إسرائيل وسيضخ المليارات في اقتصادها وسيكفل استقرار حدودنا الشمالية".

وذكر لابيد في بيان أن الاتفاق سيعرض على مجلس الوزراء الأمني والحكومة يوم الأربعاء للموافقة عليه قبل عرضه على البرلمان.