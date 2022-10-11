وسائل الإعلام العالمية تبرز زيارة رئيس الدولة لروسيا

اهتمت وسائل الإعلام العالمية بالزيارة التي يقوم بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، إلى روسيا.

فمن جانبها قالت صحيفة "يو إس نيوز" الأميركية على موقعها إن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، يتوجه إلى روسيا للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حيث سيتم تناول الجهود المبذولة لإيجاد حلول سياسية فعالة للازمة في أوكرانيا.

وفي الإطار نفسه تناول موقع صوت أميركا أنباء الزيارة حيث ركز على بيان وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية والذي أكد أن دولة الإمارات تسعى إلى تحقيق نتائج إيجابية لخفض التصعيد العسكري والحد من التداعيات الإنسانية والتوصل إلى تسوية سياسية لتحقيق السلم والأمن العالميين.

أما موقع الحرة الأميركي فقد اهتم بأنباء الزيارة وركز على بيان "الخارجية الإماراتية” والذي تم خلاله التأكيد على استعداد دولة الإمارات التام لدفع الجهود الهادفة إلى إيجاد حل سلمي للأزمة في أوكرانيا، والتأكيد على موقف الدولة المتمثل في الدعوة إلى الدبلوماسية والحوار واحترام قواعد ومبادئ القانون الدولي.

ومن جانبها ركزت وكالة "ريغنيوم” الروسية على أهمية الزيارة التي يقوم بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، لروسيا، موضحة أن زيارة سموه تأتي في إطار الجهود المبذولة لإيجاد حلول سياسية للأزمة الأوكرانية.

وأشارت إلى تأكيد دولة الإمارات على الاستعداد للدعم الكامل للجهود الرامية لإيجاد حل سياسي للأزمة في أوكرانيا من خلال الأساليب الدبلوماسية والحوار واحترام القانون الدولي.

وأشارت صحيفة كوميرسانت الروسية، ذات الانتشار الواسع، إلى أن صاحب السمو رئيس الدولة، والرئيس الروسي، سيناقشان العلاقات الثنائية بين البلدين فضلاً عن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

أما صحيفة روسيسكايا غازيتا الحكومية الروسية فقد أكدت أن دولة الإمارات دولة مهمة في المنطقة والعالم وتقوم بدور مهم في عدد كبير من القضايا، مشيرة إلى أن محادثات صاحب السمو رئيس الدولة وبوتين ستتناول عدداً كبيراً من القضايا.

وقال موقع سبوتنيك الروسي إن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، سيبحث مع الرئيس الروسي علاقات الصداقة بين البلدين وعددا من القضايا والتطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

أما موقع روسيا اليوم فقد أفرد تقريراً عن العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وروسيا، مشيراً إلى أن البلدين تربطهما علاقات وطيدة وتعملان على تنميتها بما يتناسب مع الإمكانات الضخمة لهما.