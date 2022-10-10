وفاة طفل فلسطيني متأثراً بإصابته بالرصاص الإسرائيلي

توفي طفل فلسطيني (12 عاماً) متأثراً بجروح أصيب بها خلال عملية للجيش الإسرائيلي قبل أيام في مخيم جنين في الضفة الغربية المحتلة، وفق ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية.

وقالت الوزارة إن الطفل هو محمود خليل السمودي، وكان قد أصيب بالرصاص الحي في البطن.

ووقعت اشتباكات بين الجيش الإسرائيلي وفلسطينيين في 28 سبتمبر الماضي، قتل خلالها أربعة فلسطينيين، وأصيب في تلك الاشتباكات أيضاً 44 فلسطينياً بجروح، وكان بينهم السمودي، وفق ما ذكرت وزارة الصحة الفلسطينية.

ومن المقرر أن يتم تشييع جثمان الطفل، مساء اليوم، من أمام مستشفى جنين الحكومي بعد وصوله من رام الله باتجاه مسقط رأسه في بلدة اليامون.