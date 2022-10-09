«ماسك» يقدم اقتراحاً لإنهاء التوتر بين الصين وتايوان

بعد أيام من طرح اتفاق محتمل لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا، الذي أثار إدانة في كييف، أشار الملياردير إيلون ماسك إلى إمكانية إنهاء التوتر بين الصين وتايوان، من خلال تسليم بكين بعض السيطرة على تايوان.

وقال ماسك، أغنى شخص في العالم، في مقابلة نشرت مع صحيفة «فايننشال تايمز»: «اقتراحي يتعلق بتحديد منطقة إدارية خاصة لتايوان، وهذا أمر مستساغ بشكل معقول، وربما لن ينال رضا الجميع». جاءت تصريحات ماسك رداً على سؤال من الصحيفة عن الصين، حيث تدير شركة تسلا للسيارات الكهربائية التي يملكها مصنعاً كبيراً في شنغهاي.

وأحجمت وزارة الخارجية التايوانية عن التعليق على تصريحات ماسك، لكن مسؤولاً كبيراً مطلعاً قال لـ«رويترز» إن «ماسك بحاجة إلى إيجاد مستشار سياسي واضح الرؤية».

من جانبها، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ إن «تايوان شأن داخلي، وستواصل بكين التمسك بمبدأ إعادة التوحيد السلمي».