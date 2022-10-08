عمل تخريبي وراء تعطل حركة القطارات في شمال ألمانيا

أعلنت شركة السكك الحديدية الألمانية «دويتشه بان» اليوم السبت أن التعطل واسع النطاق لحركة القطارات في شمالي البلاد يرجع إلى عمل تخريبي.

وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية، قالت متحدثة باسم الشركة:«بسبب تخريب في كابلات لا غنى عنها لحركة القطارات، اضطرت دويتشه بان إلى وقف حركة القطارات في الشمال لمدة قاربت ثلاث ساعات قبل ظهر اليوم».

وأضافت المتحدثة أن أجهزة الأمن المختصة باشرت التحقيقات في الواقعة.

وفي وقت سابق، ذكرت الشركة أن المشاكل الحادة في شمال ألمانيا ترجع إلى خلل في الاتصال اللاسلكي الرقمي للقطارات المعروف باسم «جي إس إم -آر» وهي اختصار لعبارة (النظام العالمي للاتصالات النقالة- السكك الحديدية).

وكانت متحدثة باسم الشركة قالت عن هذا النظام إنه «يُسْتَخْدَم في الاتصال بين مراكز التوجيه التي تتحكم في حركة القطارات وبين القطارات، ومن ثم فإنه مكون لا غنى عنه بالنسبة للحركة السلسة للقطارات».

وتوقفت حركة القطارات في أغلب خطوط السكك الحديدية في الشمال على مدار ساعات قبل ظهر اليوم، وعَلَقَ الكثير من الركاب في المحطات.

وقد أثرت الأعطال على حركة قطارات المسافات الطويلة وجزء من القطارات الإقليمية التابعة لـ«دويتشه بان» في مناطق واسعة في شمال ألمانيا.

وفي أعقاب ذلك، أعلنت الشركة عن إصلاح العطل لكنها قالت إن من الممكن استمرار التأثيرات.