أميركا: "لا مؤشرات" على استعداد روسيا لاستخدام السلاح النووي "في شكل وشيك"

قالت المتحدثة باسم البيت الابيض الجمعة "لا سبب لدينا لتعديل وضعيتنا النووية الاستراتيجية كوننا لا نملك مؤشرات الى أن روسيا تستعد لاستخدام أسلحة نووية في شكل وشيك".

ويأتي هذا التوضيح للمتحدثة كارين جان بيار بعد تصريحات شديدة اللهجة الخميس للرئيس جو بايدن، اعتبر فيها أن العالم يواجه للمرة الأولى منذ الحرب الباردة خطر حرب "نهاية العالم" على خلفية الهجوم الروسي على أوكرانيا.