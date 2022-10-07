أوكرانيا تستعيد 400 كلم مربع جنوب خيرسون.. والروس يؤكدون صمودهم

أعلنت أوكرانيا، أمس، أن جيشها استعاد أكثر من 400 كيلومتر مربع في جنوب منطقة خيرسون في أقل من أسبوع، بعدما أعلنت موسكو ضمّ المنطقة. وفيما أكدت روسيا إنها لاتزال «ملتزمة تماماً» بمبدأ عدم السماح أبداً بقيام حرب نووية مع تفاقم المخاوف من تصعيد خطر محتمل في صراع أوكرانيا، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن روسيا أُبلغت عبر القنوات الدبلوماسية بعدم وجود نية لدعوتها للانضمام إلى تحقيق في أسباب تسرب الغاز من خطوط أنابيب نورد ستريم.

وتفصيلاً، قالت الناطقة باسم القيادة العسكرية الجنوبية ناتاليا غومنيوك، في بيان على الإنترنت، «حررت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 400 كيلومتر مربع من منطقة خيرسون منذ مطلع أكتوبر».

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أعلن مساء الأربعاء الماضي السيطرة على ثلاث قرى جديدة في هذه المنطقة، هي نوفوفوسكريسنسكي ونوفوغريغوريفكا وبتروبافليفكا.

من جهته، أكد الجيش الروسي في تقريره اليومي أنه «تم إبعاد العدو عن خط دفاع القوات الروسية» في المنطقة نفسها.

وبعدما استعاد القسم الأكبر من منطقة خاركيف في شمال شرق البلاد، يشن الجيش الأوكراني هجوماً في الشرق، حيث سيطر في الآونة الأخيرة على ليمان، حيث يهدف إلى السيطرة على مدينة خيرسون.

وقالت روسيا أمس، إنها لاتزال «ملتزمة تماماً» بمبدأ عدم السماح أبداً بقيام حرب نووية مع تفاقم المخاوف من تصعيد خطر محتمل في الصراع المستمر منذ سبعة أشهر في أوكرانيا.

وذكرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في إفادة صحافية أمس، أن موقف موسكو، وهو عدم خوض حرب نووية أبداً، لم يتغير.

وقال الرئيس الروسي، من قبل إنه «لم يكن يخادع» بشأن استعداده لاستخدام الأسلحة النووية للدفاع عن وحدة أراضي بلاده.

وفي كييف طالب المسؤولون الأوكرانيون بفرض عقوبات دولية على روسيا ومنشآتها النووية.

ويأتي ذلك عقب إصدار الرئيس الروسي أوامره الأربعاء بنقل إدارة محطة زابوريجيا النووية، الواقعة في منطقة ضمتها موسكو من أوكرانيا أخيراً، إلى روسيا.

وكان الاتحاد الأوروبي وافق على حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا، تتضمن وضع سقف سعري لمبيعات النفط، وذلك في الوقت الذي قال فيه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن قواته تتقدم نحو الجنوب.

في الأثناء، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحافيين، أمس، إن روسيا أُبلغت عبر القنوات الدبلوماسية بعدم وجود نية لدعوتها للانضمام إلى تحقيق في أسباب تسرب الغاز من خطوط أنابيب نورد ستريم.

وتُحقق أوروبا في أسباب انفجار ثلاثة خطوط أنابيب في شبكة نورد ستريم، فيما يُشتبه بأنه عمل تخريبي بالقرب من المياه السويدية والدنماركية، والذي سرعان ما سعت موسكو إلى إلصاقه بالغرب، والتلميح إلى أن الولايات المتحدة هي المستفيدة من هذا العمل.

وقال مشغلو نورد ستريم هذا الأسبوع، إنهم لم يتمكنوا من فحص الأجزاء المتضررة، بسبب القيود التي فرضتها السلطات الدنماركية والسويدية على الدخول إلى منطقة التسريبات التي حدثت في مناطقها الاقتصادية الخالصة.

وذكر بيسكوف «تم إبلاغنا عبر القنوات الدبلوماسية، أنه لا توجد خطط حتى الآن لدعوة الجانب الروسي إلى الانضمام للتحقيقات»، مضيفاً أن روسيا ردت بأنه من غير الممكن إجراء تحقيق موضوعي دون مشاركة موسكو.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، بشكل منفصل، أمس، إن موسكو ستصر على إجراء «تحقيق شامل ومفتوح» بمشاركة مسؤولين روس وشركة غازبروم.

وأضافت «عدم السماح للشركة المالكة بالمشاركة في التحقيق يعني أن هناك شيئاً يُراد إخفاؤه عنها».

ميدانياً قُتل شخصان على الأقلّ وفُقد خمسة آخرون بعد قصف على مدينة زابوريجيا في جنوب شرق أوكرانيا، حسبما أعلن الخميس حاكم المنطقة الذي اتهم روسيا بشن الضربات.

وقال حاكم منطقة زابوريجيا أولكسندر ستاروخ «توفيت امرأة، ثم توفيت أخرى في سيارة إسعاف».

ولفت إلى أن خمسة آخرين لايزالون عالقين تحت الركام، مشيراً إلى استمرار عمليات الإنقاذ.

وبحسب الحاكم، استهدفت سبع ضربات روسية «مباني شاهقة».

من جهة أخرى، نفى الكرملين أمس تقارير عن فرار 700 ألف روسي من البلاد، منذ أن أعلنت موسكو حملة للتعبئة، قالت إنها ستستدعي خلالها مئات الآلاف للقتال في أوكرانيا.