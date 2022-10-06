بايدن لا يستبعد لقاء بوتين خلال قمة مجموعة الـ 20

لم يستبعد الرئيس الاميركي جو بايدن، اليوم الخميس، أن يلتقي نظيره الروسي فلاديمير بوتين خلال قمة مجموعة العشرين في بالي بإندونيسيا.

وقال بايدن لصحافيين "سننظر في هذا الأمر" وذلك رداً على سؤال عن إمكان عقد لقاء مباشر مع الرئيس الروسي خلال القمة.

وسبق أن أعلن البيت الابيض ان اجتماعاً مماثلاً غير ممكن.

لكن خطط الرئيسين للتوجه إلى اندونيسيا لا تزال تتطلب تأكيداً. وكان البيت الابيض أعلن أنه إذا توجه بوتين الى قمة مجموعة العشرين فينبغي أن يشارك الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي، فيها أيضاً، رغم أن بلاده ليست عضواً في المجموعة.

إلى ذلك، قال بايدن الخميس إنه واثق بعقد لقاء مع نظيره الصيني شي جينبينغ، إذا حضر الاخير الى بالي.

لكن حضور بوتين وشي ليس مؤكداً، وخصوصاً أن الحرب على أوكرانيا عزلت روسيا دولياً، فيما يحد الرئيس الصيني من رحلاته الى الخارج بسبب كوفيد-19.

وأعلن الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو في مقابلة مع بلومبرغ في أغسطس أن الرئيسين الروسي والصيني سيحضران القمة.