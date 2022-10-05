رئيس "توتال": وضع سقف لسعر النفط الروسي "فكرة سيئة" تخدم بوتين

قال الرئيس التنفيذي لشركة توتال إينرجي TotalEnergies باتريك بويانيه، الأربعاء، إن تحديد سقف لسعر النفط الروسي، وهي آلية ترغب بها دول مجموعة السبع للحد من عائدات موسكو، "فكرة سيئة" من شأنها أن تعزز سيطرة الرئيس الروسي.

وقال بويانيه خلال مؤتمر منتدى معلومات الطاقة Energy Intelligence Forum المنعقد في لندن ويستمر حتى الخميس "أعتقد أنها فكرة سيئة لأنها طريقة ستعود بالنفع على (الرئيس الروسي) فلاديمير بوتين".

وقال "ما أنا واثق به هو أننا إذا فعلنا ذلك، فسيقول بوتين: 'لن نبيع نفطنا'. ولن يكون السعر 95 دولارًا، بل سيكون 150 دولارًا. هذا ليس شيئًا أرغب في أن أقدمه لفلاديمير بوتين".

انتقد نائب رئيس الوزراء الروسي لشؤون الطاقة ألكسندر نوفاك، الأربعاء، هذه الفكرة التي قال إن "من شأنها أن تنتهك آليات السوق" ويمكن أن يكون لها "تأثير ضار للغاية" على الصناعة العالمية.

وفي إشارة إلى احتمال حدوث "نقص في النفط" في حالة اعتماد مثل هذا الإجراء الذي يبحثه الاتحاد الأوروبي، حذر نوفاك مرة أخرى من أن الشركات الروسية "لن تزود البلدان التي تستخدم هذه الأداة بالنفط".

وكان رئيس شركة شل بن فان بيردن، شكك بالاقتراح، أمس الثلاثاء، قائلاً إنه لا يفهم كيف يمكن أن تكون مثل هذه الآلية فعالة.

وتابع "سيكون التدخل في أسواق الطاقة المعقدة أمرًا بالغ الصعوبة"، داعيًا الحكومات إلى استشارة الخبراء قبل أن تتصرف بمفردها.