ترامب يتهم "سي إن إن" بالتشهير.. ويطالب بتعويض 475 مليون دولار

تقدم الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بشكوى ضد محطة "سي إن إن" التلفزيونية متهماً إياها بتشويه صورته لأنها تخشى أن يترشح لولاية جديدة في 2024، مطالباً إياها بتعويض قدره 475 مليون دولار.

وقال ترامب في الشكوى إن "سي إن إن سعت إلى استخدام نفوذها الواسع للتشهير به لدى مشاهديها والقراء بهدف التغلب عليه سياسياً". على ما جاء في نص الشكوى التي رفعت في ولاية فلوريدا.

وجاء في الشكوى أيضاً أن "حملة سي إن إن تأتي على شكل تشهير وافتراء على مقدم الشكوى تصاعدت في الشهر الأخيرة لأن سي إن إن تخشى أن يترشح مقدم الشكوى إلى الانتخابات الرئاسية في 2024".

وأخذ ترامب على المحطة خصوصاً استخدام عبارة "الكذبة الكبيرة" للحديث عن قوله بأن الانتخابات الرئاسية العام 2020 "سرقت منه"، وجاء في الشكوى أن هذه العبارة استخدمت أكثر من 7700 مرة منذ يناير 2021.

وأكد الرئيس الأميركي السابق في بيان إنه سيتقدم بشكوى ضد عدد كبير من وسائل الإعلام الأخرى في الأسابيع والأشهر المقبلة بتهمة التشهير كذلك.