مودعون يقتحمون 4 بنوك لبنانية بسبب قيود السحب

اقتحم مودعون غاضبون، اثنان منهم على الأقل مسلحان، أربعة بنوك تجارية في لبنان اليوم الثلاثاء بسبب قيود السحب المفروضة على معظم العملاء.

وتزايدت حالات اقتحام البنوك في أنحاء لبنان وسط تزايد غضب المودعون من القيود غير الرسمية التي فرضتها البنوك منذ بدء الانكماش الاقتصادي في عام 2019.

وقالت جمعية "صرخة المودعين"، إن رجلاً يحمل مسدسا وقنبلة يدوية دخل صباح اليوم الثلاثاء فرع البنك اللبناني للتجارة (بي ال سي) في شتورة، مطالبا بسحب مدخراته البالغة 24 ألف دولار.

واقتحمت مجموعة من العاملين في محطة كهرباء حكومية في شمال لبنان اليوم الثلاثاء فرع "البنك الوطني الأول" في مدينة طرابلس الساحلية، وفقا لشهود عيان.

وفي واقعة ثالثة، قالت "جمعية المودعين"، وهي جمعية أخرى تناصر المودعين، إن مودعا مسلحا احتجز رهائن في بنك بيبلوس في مدينة صور جنوب لبنان وطالب باستعادة مدخراته البالغة 44 ألف دولار.

واعتصم مودع رابع في بنك إنتركونتيننتال لبنان بضاحية الحازمية في بيروت، قائلا إنه لن يغادر حتى يحصل على حق استعادة مدخراته بلا قيود،