أمير الكويت يشيد بالمشاركة الفاعلة في انتخابات مجلس الأمة

أعلنت الكويت، صباح أمس، النتائج الرسمية لانتخابات مجلس الأمة «البرلمان» التي أفضت إلى اختيار نواب جدد للمجلس وإعادة 12 من المجلس السابق بنسبة تغيير بلغت 54%.

وأشاد أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، بالمشاركة الفاعلة من قبل المواطنين في انتخابات مجلس الأمة الكويتي 2022.

ونوه في برقيات بعثها إلى الوزارات والجهات الحكومية بـ«الحس الوطني» الذي تحلى به المواطنون، وبمشاركتهم الفاعلة في ممارسة حقهم الدستوري في الانتخابات، ووصفه بأنه جسّد الوجه الحضاري للوطن.

وبموجب نتائج الانتخابات التي أعلنت أمس، حصلت المعارضة على 28 من مقاعد مجلس الأمة الـ50، بينما خسر 20 نائباً سابقاً مقاعدهم بينهم ثلاثة من الوزراء السابقين.

وعادت المرأة إلى مجلس الأمة الكويتي مع فوز كل من الوزيرة السابقة جنان بوشهري وعالية الخالد. ولم تحصل النساء على أي مقعد في الانتخابات التشريعية الأخيرة التي جرت في عام 2020.

ونشرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) قائمة النواب الجدد التي تنافس فيها 305 مرشحين ومرشحات في خمس دوائر انتخابية لاختيار 50 عضواً لمجلس الأمة.

وشهدت الانتخابات حضوراً مرتفعاً أفضى إلى تغيير 54% من تركيبة المجلس السابق، وأعاد للمرأة وجودها في المجلس بنائبتين بعد أن غابت عن مجلس 2020 لأول مرة منذ عام 2008.

وفي المحصلة النهائية، احتفظ 23 نائباً من المجلس السابق بمقاعدهم، في حين دخل 27 نائباً جديداً إلى المجلس.

ولم يقتصر التغيير على النواب، بل طال الوزراء المنتخبين الذين فقد ثلاثة منهم مقاعدهم.

ومن أبرز الشخصيات التي اكتسحت الانتخابات بحصوله على المركز الأول في دائرته الثالثة هو أحمد السعدون الرئيس السابق لمجلس الأمة.

وفي سابقة بتاريخ انتخابات مجلس الأمة، تمكن مرشحان بالفوز بعضوية المجلس وهما داخل أسوار السجن، وهما مرزوق الخليفة وحامد محري البذالي.