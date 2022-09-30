بلينكن: اتهامات بوتين للغرب بتخريب نورد ستريم "تضليل فاضح"

رفض وزير الخارجية الاميركي انتوني بلينكن، اليوم الجمعة، اتهام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، للغرب بالوقوف وراء الانفجارات التي تعرض لها خطا انابيب نورد ستريم لنقل الغاز، متحدثاً عن "تضليل فاضح".

وقال بلينكن في مؤتمر صحافي "ليس لدي ما أقوله حول هذه المزاعم العبثية للرئيس بوتين لجهة اننا أو شركاءنا الحلفاء مسؤولون في اي حال من الاحوال عن هذا الامر".

واعتبرت دول غربية أن تسرب الغاز من خطّي أنابيب نورد ستريم 1 و2 هو نتيجة أعمال تخريبية، لكن بلينكن قال إن هوية مرتكبها غير واضحة.

وأضاف "سنصل إلى حقيقة ما حدث. وسنشارك هذه المعلومة عند حصولنا عليها، لكنني لا أريد أن أستبق التحقيق".

وأشار بلينكن إلى أنه "على اتصال وثيق" بنظيريْه الدنماركي والسويدي بشأن ما حصل.