بايدن: أميركا لن تعترف "أبدا، أبدا، أبدا" باستفتاءات الضم في أوكرانيا

أكد الرئيس الأميركي جو بايدن الخميس أن الولايات المتحدة لن تعرف "أبداً، أبداً، أبداً" بنتائج الاستفتاءات التي "دبرتها روسيا" في أوكرانيا.

وقال بايدن خلال قمة في واشنطن جمعت قادة جزر المحيط الهادئ "أريد أن أكون واضحاً في هذا الصدد: الولايات المتحدة لن تعترف أبداً، أبداً، أبداً بما تطالب به روسيا على أراضي أوكرانيا ذات السيادة"، متحدثا عن "مهزلة استفتاءات مطلقة".