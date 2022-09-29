الكويت: إغلاق مراكز الاقتراع في انتخابات مجلس الأمة تمهيداً لفرز الأصوات

أغلقت لجان الاقتراع في الكويت أبوابها بعد أن أدلي الناخبون بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية اليوم الخميس في ظل إقبال كثيف في الساعات الأولى من الصباح، إلا أن الحضور انخفض في الفترة المسائية.

وتبدأ عملية فرز الأصوات الانتخابية عقب انتهاء آخر مواطن من التصويت ممن هم داخل اللجان ويليها إعلان النتائج الرسمية وإعلان الفائزين بعضوية المجلس لأربع سنوات مقبلة.

واستمرت عملية الاقتراع لمدة 12 ساعة متتالية بدءاً من الساعة الثامنة صباحاً في خمس دوائر انتخابية وفق نظام الصوت الانتخابي الواحد لاختيار 50 عضواً لمجلس الأمة من بين 305 مرشحين ومرشحة.

وأكد وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري، في تصريح صحافي اليوم الخميس أهمية إبراز العرس الديمقراطي المتمثل في انتخابات "أمة 2022" الذي تشهده البلاد ونقله للعالم أجمع في أبهى صورة.