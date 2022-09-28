بلينكن يؤكد دعم الولايات المتحدة لأوروبا بعد تسرب الغاز من "نورد ستريم"

أكدت الولايات المتحدة استعدادها لمساعدة حلفائها الأوروبيين بشأن أمن الطاقة وذلك بعد رصد حالات تسرب للغاز في خطوط أنابيب نورد ستريم، وقالت إنها تنظر في ما إذا كان السبب يعود لعملية تخريب.

وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إن الولايات المتحدة تنظر في تقارير تفيد بأن حالات التسرب "نجمت عن هجوم أو تخريب ما".

وأضاف: "إذا تأكد ذلك، فهو لا يخدم مصلحة أحد، وعلمت أن التسرب لن يكون له تأثير يذكر على توافر الطاقة في أوروبا".

وتابع: "المهم هو أننا نعمل يوما بعد يوم، سواء على المدى القريب أو البعيد، لمعالجة أمن الطاقة في أوروبا، وفي هذا الصدد، في أنحاء العالم".

وأشار إلى جهود الولايات المتحدة في تسريع شحنات الغاز الطبيعي المسال منذ الحرب الروسية على أوكرانيا، في وقت يسعى حلفاء واشنطن ولا سيما ألمانيا، لخفض اعتمادهم على إمدادات الطاقة الروسية.