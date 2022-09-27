البيت الأبيض يبدي استعداده لدعم الأوروبيين بعد تسرب الغاز من "نورد ستريم"

علّق المتحدث باسم مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض على تسرب الغاز من أنبوبَي نفط نورد ستريم 1 و2 في بحر البلطيق، مؤكداً استعداد الولايات المتحدة لدعم الأوروبيين.

وقال المتحدث: "شركاؤنا الأوروبيين يجرون تحقيقاً. نحن مستعدون لدعم جهودهم".

ورفض المتحدث التكهّن بأسباب هذا التسرب من أنابيب نفط أساسية لتسليم الغاز الروسي إلى دول أوروبا، مضيفاً أن ما حصل يعكس أهمية الجهود المشتركة لإيجاد إمدادات غاز بديلة لأوروبا.