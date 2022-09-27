مقتل مسؤول سوري في محافظة درعا

اغتال مسلحون مجهولون مسؤولاً محلياً سورياً في محافظة درعا، جنوبي البلاد، صباح اليوم الثلاثاء .

وقال مصدر أمني في درعا لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب.أ): "أطلق مسلحون مجهولون يركبون دراجة نارية النار على عبدالقادر الزعبي، رئيس بلدية المسيفرة بريف درعا الشرقي".

وأكد المصدر أن الجهات الأمنية بدأت تحقيقاتها لمعرفة هوية المسلحين.

ويعد الزعبي ثاني رئيس مجلس للبلدة يقتل برصاص مسلحين حيث لقي ابن عمه ورئيس المجلس السابق عبدالاله الزعبي حتفه برصاص مسلحين نهاية شهر يناير 2019 .