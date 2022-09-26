الولايات المتحدة تدعم قوات الأمن الأوكرانية بـ457 مليون دولار

أعلنت الولايات المتحدة عن مساعدة إضافية لقوات الأمن الأوكرانية بقيمة 457,5 مليون دولار في أحدث تمويل لكييف التي تقاوم الحرب الروسية.

وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في بيان: "إن توفيرنا لمعدات الحماية الشخصية والإمدادات الطبية والعربات المدرعة قلل بشكل كبير الخسائر في صفوف المدنيين الأوكرانيين والمدافعين عنهم".

وأضاف: "تقف الولايات المتحدة جنبًا إلى جنب مع الشعب الأوكراني وتظل ملتزمة بدعم أوكرانيا ديموقراطية ومستقلة وذات سيادة".

وأشارت الخارجية الأميركية إلى أن الولايات المتحدة خصصت في المجمل دعما بأكثر من 645 مليون دولار لسلطات إنفاذ القانون الأوكرانية منذ منتصف ديسمبر.