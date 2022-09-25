وفد الإمارات يواصل اجتماعاته رفيعة المستوى في نيويورك

عقد وفد دولة الإمارات المشارك في أعمال الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة عدداً من اللقاءات والاجتماعات رفيعة المستوى والمهمة، فقد شارك وزير دولة، خليفة شاهين المرر، في الاجتماع الوزاري بين الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومصر والعراق والأردن واليمن، كما اجتمع مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سورية جير بيدرسون.

بدوره، التقى الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، عاهل مملكة إيسواتيني، مسواتي الثالث، ووزير شؤون الرئاسة في جنوب السودان، برنابا ماريال بنجامين، ووكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والمستشارة الخاصة بشأن إفريقيا كريستينا دوارتي، ووزير خارجية جمهورية الغابون مايكل موسى أدامو، واجتمع مع رئيس النيجر السابق محمدو إيسوفو.

واجتمع وزير دولة، أحمد بن علي محمد الصايغ، مع وزير الشؤون الخارجية في سريلانكا، علي صبري.

والتقى مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون الثقافية والدبلوماسية العامة عمر سيف غباش، مع وزير خارجية جزر الباهاما فريدريك ميتشل، والأمين العام لرابطة دول الكاريبي رودولفو سابونج.

وحضر مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون التنمية الدولية سلطان الشامسي، اجتماعاً افتراضياً رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الهجرة العالمية والشتات.

وشارك مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون المنظمات الدولية يعقوب يوسف الحوسني، في الاجتماع السنوي الـ46 لوزراء خارجية مجموعة الـ77.