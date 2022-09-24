لقاءات رفيعة المستوى لوفد الإمارات

عقد وفد الإمارات، ولليوم الرابع على التوالي، اللقاءات والاجتماعات رفيعة المستوى والمهمة على هامش مشاركته في الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

فقد ألقت وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ريم الهاشمي، أمس، بيان الإمارات، خلال إحاطة رفيعة المستوى لمجلس الأمن، حول الحفاظ على السلام والأمن في أوكرانيا.

بالإضافة إلى ذلك، التقت الهاشمي المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي دافيد بيسلي.

بدوره، حضر وزير الدولة خليفة شاهين المرر، الاجتماع الوزاري بين دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي.

كما شارك في الاجتماع الوزاري للجنة الاتصال المخصصة لتنسيق المساعدة الدولية للشعب الفلسطيني، حيث ألقى كلمة قال فيها: «أسهمت الإمارات خلال الفترة من 2016 إلى 2022، بأكثر من 684 مليون دولار».

من جهته، انضم وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة المبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي، الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، إلى قادة العالم والوزراء والخبراء في منتدى بلومبيرغ للأسواق الناشئة، للتأكيد على أهمية الانتقال الناجح للطاقة، وبأسعار معقولة.

كما التقى مستشار النمسا كارل نيهامر.

من جهته، التقى الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، رئيس كينيا وليام ساموي روتو، ورئيس جمهورية غينيا بيساو أومارو سيسوكو أومبالو.