مصدر: روسيا ستنفق 600 مليار دولار على الدفاع والأمن حتى عام 2025

قال مصدر مطلع على حسابات وزارة المالية الروسية اليوم الجمعة إن روسيا تعتزم إنفاق 34 تريليون روبل (600 مليار دولار) إجمالا على الدفاع الوطني والأمن وإنفاذ القانون بين عامي 2022 و2025، وذلك بموجب أحدث خطة إنفاق للبلاد.

وتشن روسيا حملة عسكرية مكلفة في أوكرانيا المجاورة وبسببها أعلنت هذا الأسبوع تعبئة 300 ألف جندي آخرين.

وطبقا لأحدث الأرقام ستنفق روسيا ما إجماليه 18.5 تريليون روبل بين عامي 2022 و2025 على الدفاع الوطني منها 4.7 تريليون روبل هذا العام.

وفي السابق، كانت روسيا تعتزم إنفاق 3.5 تريليون روبل على الدفاع الوطني هذا العام من إجمالي يبلغ 10.9 تريليون روبل في الفترة من 2022 و2024.

وما زال إنفاق العام الحالي على الأمن وإنفاذ القانون كما كان مخططا له وهو 2.8 تريليون روبل. وكان الإنفاق السابق على الأمن وإنفاذ القانون 8.7 تريليون روبل للفترة من 2022 إلى 2024 مقابل 15.6 تريليون روبل مزمع إنفاقها في الفترة من عام 2022 إلى عام 2025.

ولم يقدم المصدر بيانات أخرى عن المخصصات أو تفاصيل أخرى. ورفضت وزارة المالية التعليق.