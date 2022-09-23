الإمارات: مستعدون لدعم الحل الدبلوماسي في أوكرانيا

التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، وزير خارجية أوكرانيا دميتري كوليبا، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وأوكرانيا وسبل تعزيزها في المجالات كافة، لاسيما الأمن الغذائي والتبادل التجاري.

كما استعرض الجانبان تطورات الأزمة في أوكرانيا، وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، في هذا الصدد، استعداد دولة الإمارات للمشاركة في دعم الجهود كافة الرامية لإعادة الاستقرار وإرساء السلام من خلال الحل الدبلوماسي المستدام.