عبدالله بن زايد: الإمارات تدعم جهود «مجلس القيادة» في اليمن لتحقيق الأمن والاستقرار

التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي في الجمهورية اليمنية الشقيقة، كما التقى سموه عدداً من وزراء خارجية الدول المشاركة في أعمال الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، كلاً على حدة.

وجرى خلال لقاء سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، والدكتور رشاد العليمي، بحث مسارات التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين، إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وأكد سموه خلال اللقاء دعم دولة الإمارات لمجلس القيادة الرئاسي، وجهوده الوطنية المخلصة لتحقيق الأمن والاستقرار في ربوع الأراضي اليمنية، وتلبية تطلعات الشعب اليمني الشقيق إلى التنمية والتقدم والازدهار.

وأشار سموه إلى العلاقات التاريخية والأخوية الراسخة التي تجمع دولة الإمارات والجمهورية اليمنية الشقيقة، مؤكداً التزام دولة الإمارات الراسخ دعم ومساندة الشعب اليمني الشقيق على مختلف الصعد.

من جانبه، أشاد الدكتور رشاد العليمي بدعم دولة الإمارات المتواصل للشعب اليمني، مؤكداً العلاقات التاريخية والأخوية المتينة التي تجمع بين البلدين الشقيقين.

من جانب آخر، التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، عدداً من وزراء خارجية الدول المشاركة في أعمال الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، كلاً على حدة، حيث التقى سموه نائب رئيس الوزراء وزير خارجية إثيوبيا، ديميكي ميكونين، ووزير خارجية العراق، الدكتور فؤاد حسين، ووزير خارجية جورجيا، إيليا داركياشفيلي، ووزيرة خارجية ليبيا، نجلاء المنقوش، ووزيرة خارجية كندا، ميلاني جولي، ووزير خارجية فنلندا، بيكا هافيستو، ووزير خارجية أوزبكستان، فلاديمير نوروف، ووزيرة الدولة للشؤون الخارجية الاتحادية السويسرية، ليفيا أغوستي، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج، محمد سالم ولد مرزوق.

وجرى خلال اللقاءات بحث آفاق التعاون الثنائي والشراكة بين دولة الإمارات وهذه الدول، في قطاعات عدة، منها الطاقة والطاقة المتجددة والأمن الغذائي والاقتصادية والتعليمية والسياحية والاستثمارية والثقافية، كما تم استعراض الجهود العالمية المبذولة في مجال مكافحة التغير المناخي، خاصة مع استضافة دولة الإمارات مؤتمر الدول الأطراف COP28 العام المقبل في أبوظبي.

وناقش سموه ووزراء الخارجية عدداً من الملفات المدرجة على جدول أعمال الدورة الـ77 من الجمعية للعام للأمم المتحدة، وتم تبادل وجهات النظر تجاه المستجدات الإقليمية والدولية وقضايا المنطقة.

وفي سياق متصل، التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي، ديفيد بيسلى، حيث جرى بحث التعاون المشترك بين دولة الإمارات وبرنامج الأغذية العالمي، في إطار التزام الدولة العمل متعدد الأطراف، في مواجهة الأزمات الإنسانية الطارئة، والعمل على تقديم الدعم اللازم للمجتمعات الأكثر تضرراً.

رشاد العليمي يشيد بدعم دولة الإمارات المتواصل للشعب اليمني.