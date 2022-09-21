شولتس يؤكد حرصه على منع حدوث تصعيد بين الناتو وروسيا

أكد المستشار الألماني أولاف شولتس، حرصه على منع حدوث تصعيد بين روسيا وحلف شمال الأطلسي (ناتو).

تأتي هذه التصريحات بعد أن أعلنت موسكو في وقت سابق من اليوم الأربعاء التعبئة الجزئية لجنود الاحتياط.

وفي تصريحات للقناة الأولى بالتلفزيون الألماني، قال السياسي الاشتراكي الديمقراطي، إن ألمانيا دائما ما دعمت أوكرانيا بصورة شاملة لكنها كانت تراعي في الوقت نفسه عدم حدوث مثل هذا التصعيد "وسنواصل السير في هذا الطريق بالضبط".

وأعرب شولتس عن اعتقاده بأن قرار بوتين بالتعبئة الجزئية كرد فعل على النجاحات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية، يظهر أن "خطط بوتين لم تنجح، فقد فشل بسبب مقاومة الأوكرانيين وأيضا بسبب الدعم المالي والعسكري الشامل لأوكرانيا من قبل أصدقائها وحلفائها ولاسيما ألمانيا".

يذكر أن شولتس موجود حاليا في نيويورك للمشاركة في الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

كان بوتين أعلن في وقت سابق من اليوم التعبئة الجزئية للجيش، وذلك في خطاب موجه للأمة، وذكرت قناة "آر تي" الروسية أن وزارة الدفاع أوصت باستدعاء 300 ألف فرد من جنود الاحتياط للخدمة الفعلية، حيث هناك مواجهة ممتدة ضد أوكرانيا.

وقال بوتين إن التعبئة الجزئية للجيش في روسيا أمر منطقي وضروري في ظل الظروف الحالية، مضيفا أنه وقع أمراً ببدء التعبئة اليوم.

كما أعلنت مناطق أوكرانية خاضعة للقوات الروسية اعتزامها دعوة سكانها للتصويت على الانضمام إلى الاتحاد الفيدرالي الروسي وثمة تخوفات من أن تقوم روسيا بضم هذه المناطق كما حدث مع شبه جزيرة القرم الأوكرانية عام 2014.