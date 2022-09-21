3.7 ملايين مصاب بالسكري في السعودية

أكد مسؤول سعودي ارتفاع نسب الإصابة بالسكري في المملكة خلال السنوات الأخيرة، مشيرا إلى أن عدد المصابين بالسكري بلغوا حوالي 7ر3 مليون شخص.

وارجع رئيس منظمة التيقظ الدوائي في الشرق الأوسط وعضو لجنة الأخطاء الدوائية في منظمة الصحة العالمية ، ثامر الشمري في تصريحات خاصة لصحيفة "عكاظ" نشرته اليوم الأربعاء" أسباب ارتفاع عدد المصابين بالسكري إلى سوء التغذية، وعدم ممارسة التمارين الرياضية وانتشار محلات الوجبات السريعة، التي أسهمت بدورها في انتشار السمنة المفرطة بين أفراد المجتمع، حتى وصلت إلى معدلات لافتة.

وقال: يقدر عدد المصابين بالسكري في المملكة 7ر3 مليون مريض، وأن مرحلة ما قبل السكري تعادل مليوني شخص؛ إذ يشكل هذا المرض المزمن الذي بلغ حد خطورة الإصابة بنسبة 20% لدى الفئة العمرية من 20 سنة فما فوق، ويكلف الاقتصاد الوطني ما يقدر بـ15% من إجمالي اقتصاديات الصحة في المملكة.

وكشفت إحصاءات وزارة الصحة السعودية لعام 2020، أن معدلات السمنة بين السعوديين وصلت نحو 59%؛ منهم 7ر28 % تخطوا الوزن وأصبحوا بدناء فعلياً، و31% يعانون زيادة في الوزن وذلك في الفئة العمرية من 15 عاماً فما فوق. أما نسبة السمنة في الأطفال ما قبل الالتحاق بالمدرسة فبلغت 6%، بينما وصلت بين الأطفال في سن الدراسة إلى 3ر9 %، وتشير الأرقام إلى أن 60% من السعوديين لا يمارسون أي نشاط رياضي.