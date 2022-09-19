العراق.. الإطار التنسيقي يجدد التمسك بمرشحه شياع السوداني لتشكيل الحكومة

جددت قوى الإطار التنسيقي، مساء اليوم الاثنين، تمسكها بتكليف محمد شياع السوداني لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة.

وأكدت قوى الإطار التنسيقي في بيان صحافي في ختام اجتماع عقد اليوم بحضور كامل قياداتها التمسك بمرشحه الوحيد لرئاسة الحكومة "محمد شياع السوداني ونفى كل ما غير ذلك من إشاعات".

وناقش الإطار التنسيقي في اجتماعه الاستعدادات التي يبذلها مع حلفائه من أجل استئناف عمل البرلمان وقيامه بواجباته الدستورية.

ومن المنتظر أن يخوض وفد يضم كل من هادي العامري زعيم تحالف الفتح ومحمد الحلبوسي رئيس البرلمان العراقي ونيجيرفان برزاني رئيس إقليم كردستان جولة مفاوضات مع الزعيم الديني مقتدى الصدر لبحث ملف تشكيل الحكومة العراقية الجديدة ومعالجة حالة الجمود السياسي.

يشار إلى أن اتباع الصدر احتلوا البرلمان العراقي الشهر الماضي رفضاً لترشيح السوداني لقيادة حكومة جديدة.

ولم يتم تشكيل حكومة جديدة في العراق عقب الإنتخابات البرلمانية التي جرت في البلاد في العاشر من أكتوبر الماضي بسبب خلافات بين الكتل السياسية البارزة في البلاد.