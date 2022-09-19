رئيس مجلس النواب اللبناني: نتعاون مع السلطة التنفيذية لحفظ حقوق المودعين

أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، اليوم الإثنين، التعاون مع السلطة التنفيذية لحفظ حقوق المودعين.

وشدد بري، خلال استقباله اليوم رئيس بعثة صندوق النقد الدولي ارنستو ريجو راميريز على رأس وفد من الصندوق، على "إصرار المجلس النيابي تكثيف عمله لإنجاز ما هو مطلوب منه على صعيد التشريعات الإصلاحية".

وحسب بيان صادر عن الموقع الرسمي لبري، تم خلال اللقاء " عرض مراحل الحوار القائم بين لبنان والصندوق والتشريعات التي أنجزها المجلس النيابي".

يذكر أن صندوق النقد الدولي يطلب من لبنان، الذي يشهد منذ نوفمبر عام 2019 أزمة مالية واقتصادية تضعه ضمن أسوأ عشر أزمات عالمية، إقرار عدد من الخطوات الإصلاحية الضرورية ومنها الكابيتال كونترول والسرية المصرفية وإجراءات تتصل بإعادة هيكلة القطاع المصرفي.

وكان صندوق النقد الدولي أعلن في السابع من نابريل الماضي أن السلطات اللبنانية وفريق صندوق النقد الدولي توصلا إلى اتفاق على مستوى الموظفين بشأن السياسات الاقتصادية الشاملة التي يمكن دعمها بترتيب تمويل ممدد مدته 46 شهرًا "مع طلب الحصول على مليوني و173 ألفا وتسعة وحدة حقوق سحب خاصة (ما يعادل حوالي ثلاثة مليار دولار أميركي).