كاميلا عن الملكة الراحلة إليزابيث: "سأتذكر دوماً ابتسامتها"

قالت كاميلا زوجة عاهل بريطانيا الجديد الملك تشارلز إن ابتسامة الملكة الراحلة إليزابيث الثانية لا يمكن نسيانها وأنها ستتذكرها دوماً، وذلك في رسالة تقدير للملكة الراحلة نُشرت أمس.

وأضافت كاميلا متحدثة عن وفاة الملكة إليزابيث عن عمر ناهز 96 عاما: «إنها جزء من حياتنا إلى الأبد. أبلغ من العمر الآن 75 عاماً ولا أستطيع أن أتذكر وجود أحد إلا الملكة».

وتابعت: «لا بد أن الأمر كان صعباً جداً عليها أن تكون المرأة الوحيدة. لم يكن هناك نساء رئيسات. لقد كانت الوحيدة ولذلك أعتقد أنها رسمت دورها بنفسها».

وأضافت كاميلا في الرسالة: «لديها هاتان العينان الزرقاوان الرائعتان، وعندما تبتسم تضيئان وجهها بالكامل. سأتذكر ابتسامتها دوماً، فتلك الابتسامة لا يمكن نسيانها».