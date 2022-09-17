بايدن يحذر بوتين من استخدام الأسلحة النووية في أوكرانيا

وجّه الرئيس الأميركي جو بايدن تحذيراً لنظيره الروسي فلاديمير بوتين من استخدام أسلحة كيميائية أو نووية تكتيكية غداة الخسائر الكبيرة التي مني بها في الحرب في أوكرانيا.

وقال بايدن في مقتطفات من مقابلة أجرتها معه شبكة "سي بي إس" ردا على سؤال بشأن احتمال لجوء بوتين إلى أسلحة كيميائية أو أخرى تكتيكية نووية: "ستغيّر وجه الحرب بشكل لا مثيل له منذ الحرب العالمية الثانية".

وردا على سؤال حول رد فعل الإدارة الأميركية في مثل هذه الحالة، قال بايدن: "هل تعتقد أنني سأخبرك؟.. بالطبع لن أخبرك"، لكن هذا الأمر ستكون له تداعيات خطيرة.

وأضاف: "سيصبحون (الروس) منبوذين في العالم أكثر من أي وقت مضى".

