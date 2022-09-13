رئيس الدولة يتسلم دعوة للمشاركة في القمة العربية خلال استقباله مبعوث الرئيس الجزائري

تسلم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، رسالة خطية من عبدالمجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة.. تتضمن دعوة سموه إلى المشاركة في أعمال الدورة العادية الــ 31 للقمة العربية التي تستضيفها الجزائر خلال شهر نوفمبر المقبل.

جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو رئيس الدولة اليوم في مجلس قصر البحر.. محمد عرقاب وزير الطاقة والمناجم المبعوث الخاص للرئيس الجزائري الذي سلم الرسالة ونقل تحيات الرئيس الجزائري إلى سموه وتمنياته لدولة الإمارات وشعبها اضطراد التقدم والازدهار. فيما حمل سموه المبعوث الخاص أطيب تحياته إلى الرئيس الجزائري وتمنياته لشعبه الشقيق دوام الأمن والاستقرار والتقدم.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم مصالحهما المشتركة.

حضر مجلس قصر البحر .. سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين وسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة وسمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين وسمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان.