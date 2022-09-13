عرض أوروبي لخفض نقاط التفتيش في أيرلندا الشمالية

ذكر كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي ماروس سيفكوفيتش، بشأن خروج بريطانيا من التكتل (بريكست) أن الاتحاد الأوروبي يمكنه خفض نقاط التفتيش الجمركية عبر البحر الأيرلندي ليقتصر على عدد قليل من الشاحنات في اليوم.

ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن سيفكوفيتش قوله في تصريحات أدلى بها لصحيفة «فاينانشال تايمز» أن خطط المفوضية الأوروبية تنص على حدود تجارية «غير مرئية» شريطة أن تقدم المملكة المتحدة لمسؤولي الاتحاد الأوروبي بيانات فورية عن الحركة التجارية.

وقال إنه لا يوجد تقريباً فارق بين مطلب المملكة المتحدة الداعي إلى «عدم وضع نقاط تفتيش» وعرض الاتحاد الأوروبي بـ«بوضع الحد الأدنى من نقاط التفتيش بأسلوب غير مرئي»، بحسب «فاينانشال تايمز».

ووافقت المملكة المتحدة على أن تظل أيرلندا الشمالية في السوق الأوروبية الموحدة للسلع عندما غادرت الاتحاد الأوروبي، لتجنب إقامة حدود على الجزيرة الأيرلندية، بحسب الصحيفة.

وهذا يتطلب أن تخضع السلع التي تغادر بريطانيا العظمى إلى أيرلندا الشمالية للبيانات الجمركية بينما تخضع الأغذية والحيوانات لتفتيش صحي.