رسمياً... مجلس اعتلاء العرش يعلن تشارلز ملكاً لبريطانيا

أعلن مجلس اعتلاء العرش، اليوم (السبت)، تشارلز الثالث ملكاً لبريطانيا، بعد يومين من وفاة والدته إليزابيث الثانية.

وبدأت مراسم إعلان الملك تشارلز الثالث رسميًا ملكًا لبريطانيا، حيث اجتمع مجلس من كبار السياسيين والمسؤولين في قصر سانت جيمس في لندن لتنصيبه.

وهذه هي المرة الأولى التي يقام فيها الحفل منذ عام 1952، عندما تولت الملكة إليزابيث الثانية العرش.

ويعتبر حفل الانضمام خطوة دستورية وشرفية أساسية في تقديم الملك الجديد إلى البلاد.

وأعلن المجلس أن "الأمير تشارلز فيليب آرثر جورج هو الآن، بوفاة جلالتها. ملكنا تشارلز الثالث. فليحفظ الرب الملك".

وتعهد الملك الجديد (73 عاما)، بخدمة الأمة "بالولاء والاحترام والمحبة" في أول خطاب يوجهه للأمة كملك.

وتشارلز هو ملك ورئيس المملكة المتحدة و14 دولة أخرى بما في ذلك أستراليا وكندا وجاميكا ونيوزيلندا وبابوا غينيا الجديدة.

وقال تشارلز في خطابه إنه منح ابنه الأكبر وليام (40 عاما) لقب أمير ويلز، وهو اللقب الذي ناله الملك تشارلز نفسه لمدة تزيد على 50 عاما ويناله ورثة العرش بشكل تقليدي.