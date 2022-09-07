تقرير أميركي: روسيا تشتري ذخيرة من كوريا الشمالية

ذكر تقرير لصحيفة «نيويورك تايمز»، نقلاً عن المخابرات الأميركية، أن موسكو ستشتري ذخيرة مدفعية من كوريا الشمالية. وقال مسؤولون أميركيون إن بوسعهم تأكيد دقة ما نقلته الصحيفة، وأن المشتريات الروسية الإضافية من العتاد العسكري الكوري الشمالي متوقعة.

وفي معرض رده على سؤال عن تقرير الصحيفة، قال مسؤول عبر البريد الإلكتروني، لـ«رويترز»: «وزارة الدفاع الروسية بصدد شراء ملايين القذائف الصاروخية والمدفعية من كوريا الشمالية، لاستخدامها في ساحة المعركة في أوكرانيا».

وأضاف المسؤول أن المشتريات تشير إلى أن الجيش الروسي «لايزال يعاني نقصاً حاداً في الإمدادات بأوكرانيا».

وتابع المسؤول الذي رفض الكشف عن هويته: «نتوقع أن تحاول روسيا شراء عتاد عسكري إضافي من كوريا الشمالية في المستقبل».

ونقلت «نيويورك تايمز» عن مسؤولين في الحكومة الأميركية قولهم إن عمليات الشراء أظهرت أن العقوبات بدأت في التأثير على قدرة روسيا على الاستمرار في الحرب.

وأفادت الصحيفة بأن المعلومات الاستخباراتية التي رُفعت عنها السرية في الآونة الأخيرة لم تقدم أي تفاصيل حول ما تم شراؤه، باستثناء القول إن الأشياء التي اشترتها روسيا من كوريا الشمالية تضمنت قذائف مدفعية وصواريخ.