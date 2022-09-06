الإمارات تشارك في جلسة العمل الصحية الـ 3 لمجموعة العشرين في إندونيسيا

شاركت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الاجتماع الثالث لجلسة العمل الصحية ضمن مجموعة العشرين الدولية "G20" التي عقدت في جمهورية إندونيسيا لمناقشة سبل تدعيم بنية الصحة العالمية من خلال توسيع مراكز تصنيع اللقاحات والبحث العالمية للوقاية من الأوبئة والتأهب والاستجابة.

وأكد وفد الدولة، الذي ترأسه مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية الدكتور يوسف محمد السركال، خلال مشاركته في الاجتماع على ضرورة تعزيز تكاتف الدول الأعضاء لتلبية الاحتياجات الضرورية وتطوير القدرات لدعم الأنظمة الصحية العالمية وتوفير المستلزمات والعلاجات واللقاحات الآمنة والفاعلة وضمان وصولها العادل للجميع بما يسهم في بث الاطمئنان والأمل لدى المجتمعات العالمية ودعم أهداف التنمية المستدامة في مجال الصحة.

وأبدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع استعدادها ودعمها للعمل مع مجموعة العشرين التي تترأسها إندونيسيا حالياً بهدف تحقيق النتائج المرجوة للأولوية المرتبطة بتطوير البنية الصحية العالمية من خلال التوسع العالمي في مراكز التصنيع والبحث للوقاية من الأوبئة والتأهب والاستجابة لها.

وأعرب الدكتور يوسف السركال عن دعم وترحيب دولة الإمارات بإنشاء مجموعة العشرين شبكة من الباحثين والمصنعين ذوي الصلة بحالات طوارئ الصحة العامة لتأدية دور محوري في توطيد البنية التحتية الصحية العالمية والتمكين من الاستعداد بشكل أفضل من خلال الآليات المرتبطة بمشاركة المعرفة ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات المطلوبة لإنشاء مراكز التصنيع والبحث وتعزيز التأهب للأوبئة المستقبلية لتلبية احتياجات البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل حول العالم.

وأشار إلى أن دولة الإمارات ملتزمة بتقديم جميع أوجه الدعم لمبادرات مجموعة العمل الصحية وتأدية أدوار فعالة ومؤثرة بالنظر إلى مكانتها الدولية وقدراتها اللوجستية وما حققته من ريادة عالمية في حوكمة إدارة الجائحة بفضل كفاءة منظومتها الصحية الوقائية واستباقيتها ومرونتها حيث شكلت نموذجاً عالمياً يُحتذى به بشهادة الدول والمنظمات العالمية ودعم الجهود العالمية والمشاركة في صنع القرارات الدولية لمرحلة ما بعد الجائحة والتأهب لأي مستجدات صحية عالمية.