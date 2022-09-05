الجولة الثانية للحوار الوطني العراقي تنطلق اليوم

أعلن مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، أمس، أن الحكومة العراقية سترعى اليوم عقد جولة ثانية للحوار الوطني لمعالجة الانسداد السياسي، فيما دعا رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي إلى تحديد موعد لإجراء انتخابات برلمانية مبكرة.

وقال الأعرجي، في كلمة خلال الدورة الثانية لمعرض مكافحة الإرهاب والعمليات الخاصة والأمن السيبراني «أتسو العراق»: «نأمل أن يكون الحوار بين القوى السياسية العراقية الذي سيعقد اليوم ناجحاً لحل الانسداد السياسي».

وأضاف أن «العراق بحاجة إلى حوار وإصلاح حقيقي لمعالجة الانسداد السياسي، وفتح الآفاق أمام الحكومة العراقية المقبلة للقيام بواجبها»، مشيداً بمواقف الكتل السياسية في نبذ العنف للحفاظ على أمن واستقرار وسلامة البلاد.

وكانت وسائل إعلام عراقية قد ذكرت أن رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، حدد موعد الجولة الثانية للحوار الوطني بهدف حل أزمة الإنسداد السياسي وتشكيل الحكومة العراقية الجديدة.

إلى ذلك، دعا رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، أمس، إلى تضمين جدول أعمال جلسة الحوار الوطني المقبلة تحديد موعد للانتخابات البرلمانية المبكرة وانتخاب مجالس المحافظات، في موعد أقصاه نهاية العام المقبل.

كما دعا الحلبوسي في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» إلى أن يتضمن جدول أعمال الجلسة المقبلة للحوار الوطني «انتخاب رئيس للجمهورية واختيار حكومة كاملة الصلاحية متفق عليها وإقرار قانون الموازنة العامة الاتحادية، وتعديل قانون الانتخابات البرلمانية، وتشريع قانون المحكمة الاتحادية العليا».

وطالب رئيس البرلمان العراقي بإعادة انتشار القوات العسكرية والأمنية لجميع صنوفها، وفرض الأمن في المدن كافة، والعودة الكاملة لجميع النازحين وتنظيم العلاقة مع إقليم كردستان لحين إقرار قانون النفط والغاز.

وكان مئات المتظاهرين خرجوا في ساحة النسور بالعاصمة العراقية بغداد قبل يومين، للمطالبة بتغيير النظام السياسي وللتنديد بأحداث العنف التي شهدها العراق أخيراً.

من جانب آخر، أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية العراقية في وزارة الداخلية العراقية، أمس، مقتل ثلاثة من عناصر تنظيم «داعش» الإرهابي بضربة جوية في محافظة كركوك (250 كلم شمالي بغداد). وقالت الوكالة، في بيان صحافي، إنه «بعد توافر معلومات دقيقة لديها عن وجود وكر للإرهابيين في منطقة جيمن قرب السد الخاص في محافظة كركوك، قامت طائرات F16 العراقية بتوجيه ضربة جوية أسفرت عن مقتل ما يسمى (أمني قاطع الدبس) في تنظيم داعش المكنى (أبودنيا) واثنين من معاونيه».

وأضاف البيان: «خرجت قوة من وكالة الاستخبارات لتفتيش المكان وعثرت على أشلاء القتلى».

وفي سياق متصل، أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية، أمس، تمكن مديرية الاستخبارات العسكرية من القبض على إرهابيين اثنين مطلوبين للقضاء في الأنبار ونينوى.