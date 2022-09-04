اعتقال طيار هدد بصدم مركز تجاري في الولايات المتحدة

أفاد مسؤولون أميركيون بأنّ طياراً هدد بصدم طائرته الصغيرة بمبنى مركز "وول مارت" التجاري في ولاية ميسيسيبي الأميركية قد جرى احتجازه، أمس، بعد هبوطه في أحد الحقول الزراعية.

وقالت كوني ستريكلاند الملحقة بمكتب شريف مقاطعة بنتون لوكالة فرانس برس إن الطائرة ذات المحركين من طراز بيتشكرافت التي حلقت لساعات فوق مدينة توبيلو والمنطقة المجاورة هبطت قرابة الساعة 11,25 صباحا بالتوقيت الشرقي (15,25 ت غ).

وذكرت شبكة "سي إن إن" أن الطيار سوف توجه إليه تهم ارتكاب سرقة كبرى وتوجيه تهديدات إرهابية، ونقلت عن مسؤولين قولهم إنه من المرجح أن تكون هناك اتهامات فيدرالية إضافية، مشيرين إلى أن الدافع وراء فعلته غير واضح.

وأضافت الشبكة أن الطيار عمل لمدة 10 سنوات في شركة "توبيلو للطيران" وتضمنت وظيفته تزويد الطائرات بالوقود، وهو لديه إلمام بالطيران لكن لا يبدو أنه يحمل رخصة طيران.

وقال بيان سابق للشرطة إن الطيار اتصل برقم الطوارئ 911 في توبيلو مهدداً بالاصطدام عمداً بمركز وول مارت التجاري في وست ماين، وتم إخلاء المبنى ومحطة وقود مجاورة، مع تحذير الناس بضرورة الابتعاد.