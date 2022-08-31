محادثة هاتفية بين بايدن ولبيد حول النووي الإيراني

أجرى رئيس الحكومة الإسرائيلية يائير لبيد، محادثة هاتفية مع الرئيس الأميركي جو بايدن، حول المفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني، حسبما أفاد بيان صادر عن مكتب لبيد الاربعاء.

وأشار البيان إلى أنّ الرئيسين "بحثا مطوّلاً المفاوضات التي تجريها الدول العظمى حول الاتفاق النووي مع إيران والجهود المختلفة التي يتم بذلها من أجل وقف سعي إيران نحو امتلاك السلاح النووي".

وأوضح البيان انّ "الزعيمين بحثا آخر التطورات والأنشطة الإرهابية التي تمارسها إيران في الشرق الأوسط وخارجه".

وقال "في هذا الإطار، هنّأ رئيس الوزراء (لبيد) الرئيس الأميركي على الغارات الأخيرة التي شنّتها الولايات المتحدة في سورية"، موضحاً أنّ الرئيسين متّفقان على حق إسرائيل في "الدفاع عن نفسها".

ومن المقرر أن يتوجّه رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية (الموساد) إلى واشنطن الأسبوع المقبل لمناقشة البرنامج النووي الإيراني، بعد زيارة قام بها وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، ومستشار الأمن القومي، للهدف نفسه.